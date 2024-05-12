شكري: توافق مع سلوفينيا حول رفض العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية 

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المباحثات مع وزيرة الخارجية السلوفينية، تناولت كافة أوجه العلاقات الثنائية، وأيضًا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية السلوفينية: «تركزت معظم المباحثات حول الأوضاع في قطاع غزة، وما وصلت اليه الآن من تدخل عسكري ترفضه البلدان في رفح الفلسطينية لما قد ينتج عنه من أضرار بالغة فيما يتعلق بالمدنيين، وأهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن رغم أن جولة المفاوضات الماضية لم تأت بهذه النتيجة».

وتابع: «هناك ضرورة للوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن حتى نحتوي هذه الأزمة، وما أتت من تداعيات في توسيع رقعتها في المنطقة سواء إزاء البحر الأحمر أو الأعمال العسكرية التي تمت فيما بين إسرائيل وإيران، وكلها أمور لها مخاطرها، ولها انعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأكمل: «تحدثنا أيضًا فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضًا التعامل معها على أسس من المبادئ المتصلة بميثاق الأمم المتحدة، ومتابعة هذا الأمر، وبذل كل من البلدين الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة، ووقف الحرب، والتوصل الى تسوية سليمة لهذا النزاع».