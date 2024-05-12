وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

التعيينات الجديدة

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتورة فاطمة أحمد عابد علي، عميدًا لكلية التمريض جامعة القاهرة.

الدكتور محمود محمد عبدالصبور المغربي، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.

الدكتور هاني سعيد عبدالمنعم محمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة طنطا.

الدكتور حمدي أحمد عبداللطيف الغندور، عميدًا لكلية الهندسة جامعة دمياط.

الدكتور وليد محمد عفيفي محمد، عميدًا لكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

الدكتور عبدالله محمد مناع الطحاوي، عميدًا لكلية التربية الرياضية «بنين» جامعة الزقازيق.