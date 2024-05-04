«التعليم العالي»: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لشم النسيم

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بمختلف المستشفيات الجامعية في المحافظات، تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم، والتاكيد على قبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة يوميا بمختلف المستشفيات، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري، وكذلك إجراء العمليات العاجلة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

وأضافت المصار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستعدادات تأتي في إطار حرص الجامعات على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز، موضحة أنه جرى التوجيه بضرورة تواجد كافة الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة بمختلف المستشفيات.

زيادة أعداد الأطباء المناوبين بالأقسام

وأكدت المصادر أنه جرى التاكيد على زيادة أعداد الأطباء المناوبين بمختلف بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، والعمل أيضا على تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ لاستقبال الحالات المرضية في أي وقت، والعمل على تقديم العلاج اللازم لها.

وأكدت المصادر استعدادات مراكز السموم في الجامعات، وضرورة توافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائي الطارئة، وكذلك استعدادات بنك الدم وتوافر الكميات الكافية لأكياس الدم.