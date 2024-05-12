حزب الريادة: جهود مصر غيرت الرأي العالمي تجاه ممارسات إسرائيل في فلسطين

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنه منذ أن بدأت أحداث السابع من أكتوبر، فإن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحركت بكافة مؤسساتها على وجه السرعة، وبدأت تناشد بوقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه على وجه السرعة أعلن الرئيس السيسي دعوة عدد من زعماء الدول العربية والإقليمية والدولية لمؤتمر السلام في القاهرة، حضره أكثر من 30 دولة لمطالبة دول العالم أن تناشد إسرائيل بوقف القتال، والعمل على تحقيق الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، ثم توالت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء الدول الإقليمية والأوروبية وذلك أثناء لقائه المنفرد مع مستشار ألمانيا، ثم لقائه مع رئيس فرنسا، من أجل العمل على وقف إراقة دماء الفلسطينيين على إيدي المحتل الصهيوني في غزة والعمل على إحلال السلام».

وتابع: «شوفنا دور الدولة المصرية سياسيًا، وعندما بدأت الأحداث، وكان معظم دول العالم، وعلى رأسهم دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية توجهوا الى إسرائيل لدعمها دون مناقشة، ولكن السياسة المصرية الحكيمة التي بدأت من خلال التواصل مع زعماء الدول الإقليمية ودول العالم المختلفة والاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، واليوم بناء على ما قامت به الدولة المصرية أدى الى تغير الرأي العام العالمي تجاه ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة».