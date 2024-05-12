«الشؤون الإسلامية»: التاريخ سيذكر أن عهد السيسي شهد أكبر توسعات لمساجد آل البيت

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ ما يحدث لمساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر تاريخي لم يحدث في تاريخ مساجد آل البيت إلا في فترات وكانت لبعض المساجد.

مساجد آل بيت رسول الله

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «أتابع حركة التاريخ العمراني لمساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتذكر قايتباي وما قام به، وأتذكر الخديوي عباس حلمي وما قام به من ترميمات، وسيكتب التاريخ أنّ أكبر توسعات وترميمات لمساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي».

مسجد السيدة زينب

وتابع: «مسجد السيدة زينب رضي الله عنها أصبح تحفة معمارية فريدة، وأضاف للعمارة الإسلامية وسيضيف لها بعدما أحيا فيه التراث المعماري الإسلامي الذى كان قد اندثر، والذي كنا لا نراه في المساجد عمومًا، وفي مساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص».

أهم مشروع ثقافي في القرن الـ 21

وأكمل: «هناك مشروع ارتبط بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، ومنظمة اليونسكو يجب أن تعتمد ترميم وإحياء مسار آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأكبر مشروع ثقافي في القرن الـ21، وأكبر إعمار لمسار زيارة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التاريخ».