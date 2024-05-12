جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تطلق فعاليات «هاكاثون الأول» لدعم الطلاب المبتكرين

انطلقت فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول لدعم الطلاب المبتكرين، الذي أطلقته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، بمشاركة 10 جامعات تكنولوجية، تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية و رؤساء الشركات المختلفة.

جامعة أكتوبر التكنولوجية

وافتتحت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية فعاليات الهاكاثون، التي بدأت بعزف السلام الجمهوري أعقبه تلاوة القرآن الكريم، كما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية جلسة نقاشية حول آفاق التكامل بين التعليم التكنولوجي ومُتطلبات سوق العمل، تلتها جولة تفقدية للمعرض الخاص بالهاكاثون.

وأشارت الدكتورة هبة فاروق سالم إلى أن هاكاثون التكنولوجيا الأول يعُد المُلتقى الأول لجميع طلاب الجامعات التكنولوجية في مكان واحد، لعرض ابتكاراتهم الخاصة بخدمة المجتمع وتوطين الصناعة المصرية، وذلك تأكيدًا على نجاح فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية كنموذج يُحتذى به لتقديم رسالته التعليمية والعلمية والبحثية.

وأوضحت الدكتورة هبة فاروق سالم، أنّ عدد الفرق التي شاركت في الهاكاثون تجاوز 40 فريقًا، من جميع الجامعات التكنولوجية، وبلغ عدد المُشاركين أكثر من 150 مُشاركًا، مشيرة إلى أن الهاكاثون يهدف إلى تشجيع الطلاب على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، الدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدكتور جان خنري رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولجية، الدكتور عادل زين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الدكتور محي حافظ عضو مجلس الشيوخ، المهندس أحمد نمور نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر، ولفيف من القيادات السياسية وعمداء ووكلاء الكليات، و أعضاء هيئة التدريس.

هاكاثون التكنولوجيا الأول

شهد هاكاثون التكنولوجيا الأول مشاركة جميع الجامعات التكنولوجية المصرية وهي (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية).