«التخطيط القومي» يصدر كتابا مرجعيا حول «أساسيات بناء النماذج الرياضية وتطبيقاتها»

أصدر معهد التخطيط القومي بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب كتابا مرجعيا بعنوان: «أساسيات بناء النماذج الرياضية وتطبيقاتها في مجالات السكان والاقتصاد والبيئة»، من تأليف وإعداد الدكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومي الأسبق، والأستاذ بمركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي.

تقديم مرجعا علميا

يكتسب هذا الكتاب أهميته في تقديم مرجعاً علمياً في أحد المجالات التي تتصف بالنضوب الواضح في المراجع العربية وكذلك الكوادر الفنية، والتي تحتاج إلى الإلمام بمراحل النمذجة وأدواتها «سواء من خلال الدراسة الجامعية أو الممارسة العملية»، وتشمل: خلفية في الرياضيات، والإحصاء، وبحوث العمليات، ومناهج المحاكاة، وبرمجيات ولغات الحاسب المتخصصة في النمذجة والمعارف في مجال التطبيق للنموذج «مثل: الديموغرافيا، والاقتصاد، والطاقة، والمياه، والتنمية المستدامة.. إلخ».

تزويد الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه

من هنا جاء الهدف الرئيسي من هذا الكتاب، في تزويد الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه بمرجع شامل يجمع في إطار واحد بين مفاهيم ومنهجيات النمذجة الرياضية وأبرز تطبيقاتها في مجالات السكان والاقتصاد والبيئة، حيث يفتقر وطننا العربي مقررات دراسية جامعية متخصصة في بناء النماذج، بل هي مقررات لموضوعات جزئية في مجال النمذجة.

محتويات الكتاب الرئيسية

تنقسم محتويات الكتاب إلى جزئين رئيسيين، فتناول الجزء الأول (الفصول 1 - 6) الخلفية النظرية لبناء النماذج الرياضية وتشمل بشكل رئيسي: المفاهيم والمصطلحات الرئيسية للنمذجة الرياضية، والتعريف بالأنواع المختلفة للنماذج، خطوات بناء النموذج الرياضي، والتعريف بالنموذج المفاهيمي وطرق تصميمة، والتعريف بالمداخل الرئيسية للنمذجة (نماذج الأمثلية، ونماذج المحاكاة، والنماذج الإحصائية ونماذج الشبكات العصبية)، والتعريف بالطرق الرئيسية لتقدير المعلمات ومعايرة النماذج، والتعريف بالطرق التحليلية والعددية لحل النماذج الرياضية.

بينما يتناول الجزء الثاني من الكتاب (الفصول 7 - 10) تطبيقات النمذجة الرياضية في مجالات النمذجة السكانية والاقتصادية والبيئية والتي تشمل بشكل رئيسي: أبرز تطبيقات ومنهجيات النماذج الديموغرافية، وأبرز تطبيقات ومنهجيات النمذجة الاقتصادية، وأبرز تطبيقات ومنهجيات النماذج البيئية، وأبرز تطبيقات ومنهجيات النماذج متعددة الأبعاد السكانية والاقتصادية والبيئية (مثل نماذج التنمية المستدامة).

مجموعة من التوصيات للعمل المستقبلي

ويختتم الكتاب بعرض مجموعة من التوصيات للعمل المستقبلي بشأن العمل على حل المشكلات والتغلب على معوقات بناء النماذج، والممارسات الجيدة لتحديد نوع النموذج ومدخل النمذجة المناسب لحل المشكلة، ومقترحات بشأن استحداث مقررات للنمذجة في التعليم الجامعي وتفعيل دور وحدات النمذجة، كما يشتمل الكتاب على مجموعة من المرفقات المهمة.

ويمكن الحصول على النسخة الورقة للكتاب من خلال منافذ بيع الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو الاطلاع على النسخة الورقية للكتاب كاملة بمكتبة معهد التخطيط القومي.