وزير التعليم: اعتماد نظام الجدارات المهنية في 1300 مدرسة فنية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الشراكة مع القطاع الخاص مهمة جدا، وهو توجه الدولة لكن شراكة بحوكمة، موضحا أن في مصر والعالم، له علاقة بالاقتصاد، والقيادة السياسية حريصة على تطوير التعليم الفني.

جاء ذلك خلال مناقشة الوزير لرسالة الباحث أحمد محمد أحمد، بعنوان التخطيط لتنمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، لتعميم نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية، في ضوء خبرات بعض الدول، بحضور الدكتور محمد رفعت حسنين مشرفا وعضوا، والدكتور أشرف بهجات عضوا، والدكتورة عائشة عبد الفتاح الدجدج مشرفة وعضوا.

وأشار إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت كثيرا، بدليل أن الطلاب يلتحقون به بمجموع درجات أكبر من التعليم العام، وهناك قوائم انتظار في بعض المدارس الفنية، والطلاب محجوزين للعمل قبل تخرجهم من المدارس الفنية، كما أن مسار هؤلاء الطلاب بالمدارس الفنية مفتوح للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، دون إجراء معادلة.

جامعة القاهرة

أضاف وزير التربية والتعليم، أن هناك خطة استراتيجية للتعليم الفني في مصر 2024,2029، للوزارة، موضحا أنه تم إنشاء هيئة إتقان لاعتماد برامج التعليم الفني، كما أن هناك أكاديمية لاعتماد معلمي التعليم الفني، واعتماد نظام الجدارات المهنية فى 1300 مدرسة، يتم تطبيق نظام الجدارات حاليا فيها، وهى تحليل المهمة التي سيتخرج الطالب للعمل فيها، وأصحاب الأعمال يشاركون في تقييم الطلاب في الجانب العملي، وبالتالي التعليم الفني يتطور بشكل كبير.

وتابع «حجازي»، أن هناك جدارة مستديمة مثل التعلم مدى الحياة ثم المهارات المهنية، وهي الجانب العملى والمكون المعرفي، ومشكلتنا أن الطالب كان في السابق يحصل على الدبلوم، ولم يكن يلتحق بعمل، ومن هنا جاءت فكرة الجدارات المهنية، ويجري توفير الخامات المطلوبة للدراسة في المدارس التي تطبق الجدارات المهنية.