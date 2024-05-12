نائبة «حماة الوطن» تثمن إعلان مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إعلان الخارجية المصرية في بيانٍ لها اليوم، اعتزام مصر التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

دعم القضية الفلسطينية

وقالت «الهريدي» في بيانٍ لها اليوم، إن مصر لم ولن تدخر أي جهود في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية شاهدها الجميع، مستخدما أبشع الأسلحة المحرمة دوليًا، الأمر الذي دفع بعض القوى، وعلى رأسها مصر وجنوب إفريقيا إلى التحرك في كافة الاتجاهات لوقف هذا العدوان الغاشم.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأوضحت عضو مجلس النواب أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أنذرت بكوارث إنسانية وأمنية، فباتت الأحداث تهدد الأمن القومي العربي والعالمي كلما مرت الأيام وزادت واتسعت رقعة الصراع، لذا بادرت مصر بإطلاق عدد من المبادرات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين والجلوس مع أطراف الصراع على طاولة المفاوضات، على الرغم من صمت المجتمع الدولي، الذي تخلى عن دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام الدولي.

واختتمت: «حان الوقت لأن تكف إسرائيل يدها عما تقترفه من جرائم بحق الأشقاء الفلسطينيين، وتوقف تصعيداتها المستمرة من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، والعودة إلى مائدة المفاوضات ووقف كل أشكال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وإصلاح ما تم تدميره من بنية تحتية في الأراضي الفلسطينية».