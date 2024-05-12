«طاقة النواب» عن تأييد جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: مصر تدعم فلسطين من قديم الأزل

ثمن النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اعتزام مصر التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك للنظر في الانتهاكات والمجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، مؤكدا موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني من قديم الأزل.

الاعتداءات الإسرائيلية

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم، أن اعتزام مصر التحرك الرسمي أمام محكمة العدل الدولية بسبب تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية تواجه آدميتهم فالفلسطينيين يعيشون ظروف إنسانية صعبة غير مسبوقة فلا يوجد أي شىء يصلح للحياة.

إطلاق النار على الفلسطينيين

وأوضح أن هناك تعنتا واضحا من الجانب الإسرائيلي بشأن المفاوضات التي أجرتها مصر ولا تزال تجريها للوصول إلى حل سلمي، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار على الفلسطينين المدنيين العزل، قائلا: رصاص الإسرائيلين لا يفرق بين أطفال أو نساء أو شيوخ أو رجال.

وشدد الجبلاوي على أن المصريين يقفون خلف القيادة السياسية في كافة الإجراءات المناسبة تجاه القضية الفلسطينية، كما يؤيدون كافة القرارات التي تصدرها الدولة.