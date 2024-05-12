«مشهد غريب للقمر»... حدث مثير يضيء سماء مصر اليوم في هذا الموعد

في مشهد فلكي مُبهر، تشهد سماء العالم العربي ظاهرة كونية، يمكن رؤيتها من مصر، وتحدث عندما يكون القمر والشمس في نفس خط الرؤية من منظور الأرض، على أن يبدأ خلال ساعات وحتى منتصف الليل، وستكون الفرصة سانحة لرؤيتها باستخدام بعض الأدوات الخاصة وفقًا للخبراء في عالم الفلك والفضاء.. فما تفاصيل الظاهرة وكيف يمكن رؤيتها؟

سماء مصر تستعد لحدث فلكي نادر

ويقترن القمر بنجمي رأس التوأم «كاستور و بولوكس»، في برج الجوزاء، وذلك طوال فترة المساء وحتى منتصف الليل، على أن يظهر في مشهد استثنائي عندما يجاور رأس التوأم، حيث تفصلهما زاوية أقل من 5 درجات.

هذه الظاهرة النادرة يمكن رصدها بالعين المجردة في مختلف أنحاء العالم، بشرط صفاء السماء وخلوها من الغيوم، إذ يحرص البعض على رؤية هذا الاقتران، باعتباره حدثًا فلكيًا هامًا، وهو ما كشف عنه عصام جودة المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك.

ماذا يحدث للقمر خلال دقائق؟

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ارفع رأسك للسماء.. وشاهد الجمال، اقتران القمر ورأسي التوأم مساء 12 مايو 2024، الليلة اقتران القمر ونجمي رأسي التوأم في برج الجوزاء أي يكونا متجاورين بأقل من 5 درجات».

وأضاف: «تابعوهم من بعد الغروب إلى حوالي الساعة 12:30 مساءً، النقطة اللامعة أعلى الهلال مباشرة هي النجم رأس التوأم المتأخر Pollux ألمع نجوم برج الجوزاء ويمينه مباشرة رأس التوأم المتقدم Castor ثاني ألمع نجوم برج الجوزاء، وبعيداً لليسار النجم الشعرى الشامية».