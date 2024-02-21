حدث فلكي نادر يستمر 20 عاماً.. عبير فؤاد: يغير ملامح العالم

كانت الأعوام الماضية مليئة بالكثير من الأحداث لكن يبدو القادم أصعب، لما يشهده العالم من أحداث فلكية منها حدث لا يتكرر إلا بعد قرنين من الزمان؛ وهو دخول بلوتو لبرج الدلو، لا يؤثر هذا الوضع في حياة أصحاب برج الدلو الدبلوماسيين الذين يتخطون الأزمات فحسب؛ ولكن الأهم أنه في كل مرة يتكرر يسبب تغييرات عالمية تؤثر في تشكيل قوى العالم من جديد بحسب تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن».

بلوتو يغير العالم

ويعتبر دخول كوكب بلوتو لـ«برج الدلو» من الأحداث الفلكية التي تحدث نادرا بفارق مئات الأعوام؛ وفي كل مرة يحدث تغييرات في العالم؛ فبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، دخل بلوتو لبرج الدلو عام 1778 لحد 1798 لمدة 20 سنه تقريبًا، حيث بدأت الحرب الأنجلو-فرنسية في 1 يونيو 1778 وانتهت في 1 سبتمبر 1783، وهي صراعات نشبت بين فرنسا وبريطانيا العظمى مع حلفاء كل منهما بين عاميّ 1778 و 1783، وفي عام 1778، وقعت فرنسا معاهدة الصداقة مع الولايات المتحدة.

بريطانيا العظمى كانت آنذاك في حرب مع فرنسا، كان هناك بشائر الثورة الفرنسية وحصول الولايات المتحدة على استقلالها، لذا فمن المحتمل أن يتم التمهيد لأحداث ستغير ملامح العالم مع دخول بلوتو لبرج الدلو.

أزمات اقتصادية في برج الجدي

وقالت عبير فؤاد، إن بلوتو الذي هو الآن على موعد الدخول والاستقرار في برج الدلو لمدة 20 عامًا بداية من الـ19 من نوفمبر القادم، كان قبلها في كوكب الجدي: «كان في الجدي بقاله 20 سنة؛ مش السنة دي بس دخل الدلو هو دخل السنة اللي فاتت والسنة دي بيدخل ببطئ ويمشى بطريقة متناقصة وبعد كدا هيتنقل للحوت 15 سنه، والحمل 15 ويرجع ينزل تاني، بلوتو بيعمل تغيرات مفاجأة في شكل العالم وشكل كل حاجه واللي بيتغير مرتبط بالبرج اللي هو فيه، لما دخل في الجدي من 20 سنه عمل تغيير في العالم وسبب أزمات اقتصادية لأن الجدي برج المادة والاقتصاد وعمل لخطبة في النظم الاقتصادية وحصل أزمات في أمريكا؛ مفروض يستقر آخر السنة دي في الدلو، هو حاليا في الدلو لكن هيرجع الجدي وبعدين يرجع تاني يستقر في يوم 19 نوفمبر.

وتأثير بلوتو في الدلو على العالم خلينا نشوف لما دخل الدلو من قرنين حصل إيه، هو لما بيلف لفته للدلو بيمر قرنين، وآخر مرة دخل عام 1778 لحد 1798 لمدة 20 سنة تقريبًا».