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عضو بالكونجرس: نتنياهو تجاهل سياسة واشنطن وجهود بايدن لإعادة المحتجزين

كتب:

منة شبانة
07:51 م | الأحد 12 مايو 2024
عضو الكونجرس الأمريكي كريس فان هولين

عضو الكونجرس الأمريكي كريس فان هولين

أعرب عضو الكونجرس الأمريكي كريس فان هولين، عن شعوره بالقلق من تقرير وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي تجنب عرقلة إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما افادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف «هولين»، أنّ تقرير بلينكن لم يذكر أن إسرائيل دفعت مئات الآلاف في غزة لحافة المجاعة، مشيرًا إلى أنّ نتنياهو تجاهل مرارًا سياسة واشنطن والجهود الإنسانية لبايدن وأولوية إعادة المحتجزين.

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بقلم منة شبانة