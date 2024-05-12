كاتب صحفي: مصر تتخذ خطوات هامة تعبيراً عن غضبها من انتهاكات الاحتلال في غزة

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إنَّ مصر بدأت في اتخاذ خطوات ضرورية وهامة تعبر عن غضبها تجاه الانتهاكات الصارخة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتدميره البنية التحتية وتهجير السكان وممارسة إبادة جماعية ضدهم.

وتابع الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هي أحد أوراق الضغط الهامة التي تمتلكها مصر والتي تستطيع التحرك من خلالها فوجود مصر في هذه القضية سيزيد من أهميتها وثقلها أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد «السيد» على جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنها سعت مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار والحرب على غزة والانتهاكات المستمرة والتزام الدولة المصرية قوي تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.