الفلسطينيون صامدون على أرضهم.. جولة لكاميرا «القاهرة الإخبارية» في خان يونس

أجرت كاميرا قناة «القاهرة الإخبارية» جولة في خان يونس، تشير إلى وجود بعض الأطفال الذين جاءوا إلى أحد المستشفيات للتزود بالمياه.

رحلة البحث عن زجاجة مياه

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في خان يونس، إنّ هذه المياه أصبحت مفقودة وغير متوافرة في غزة، لذلك يأتي الأطفال إلى أحد المستشفيات، الذي يعمل بشكل جزئي، للحصول على القليل من المياه.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن الدمار الواسع الذي حل بالمنطقة بشكل عام، لم يثني إرادة الفلسطينيين ولم يكسر صمودهم كذلك في العودة إلى منازلهم وأماكن سكنهم من أجل البقاء والصمود في هذه الأرض، وهما الدمار الواسع وفقدانهم أدنى مقومات الحياة الإنسانية في هذا المكان.

توقف تدفق المساعدات

ولفت أن المستشفيات تعاني ذات الوضع الذي يعانيه المواطنون الفلسطينيون، لأنها تعتمد بالأساس على المساعدات التي كانت تأتي عبر الشاحنات لتقديم خدماتها الطبية للمرضى والجرحى، هذه المساعدات توقفت وتأثر بذلك المريض والمستشفيات على حد سواء.

وأشار إلى أن أصعب المشاهد التي شاهدها اليوم هي مجموعة من المواطنين من مرضى الفشل الكلوي، الذين جمعوا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج لكنهم جاؤوا من مسافة بعيدة من أقصى قطاع غزة على عربات كارو لتلقي العلاج، الذي بالكاد يتوفر فيها.