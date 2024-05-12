ماذا يحدث بمخيم جباليا؟.. الفصائل تنصب كمينا بـ«الياسين» وتدمر 7 دبابات ميركافا

تصاعدت حدة الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا بقطاع غزة منذ أمس السبت وتستمر حتى الآن، إذ شنت قوات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق متفرقة على المخيم الأكبر من حيث السكان في القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، وفق ما أفادت قناة القاهرة الاخبارية.

كمين لقوات الاحتلال في مخيم جباليا

وبسبب القصف العنيف الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية على مخيم جباليا، كشفت الفصائل الفلسطينية، أنها تخوض معارك ضارية ضد جنود الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت الفصائل في بيانها، أنها نفذت عددا من العمليات العسكرية اليوم، منها عملية مركبة ضد جيش الاحتلال، حيث قامت بتفجير منزل مفخخ بجنود إسرائيليين هربوا إليه.



تدور الآن معارك ضارية شرق جباليا شمال القطاع . pic.twitter.com/67sCF51sud — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) May 12, 2024

وأضافت الفصائل، أن رجال المقاومة استهدفوا تجمع للجنود قرب موقع المبحوح شرق مخيم جالبا، حيث تم استهداف دبابة ميركافا باستخدام قذائف الياسين 105، ما أرعب الجنود الذين هربوا من المكان، وحاولوا الاحتماء في أحد المنازل.

وتابعت أن المنزل الذي احتمي فيه جنود الاحتلال كان مفخخ، وبمجرد دخولهم تم تفجيره وإيقاع الفرقة ما بين قتيل وجريح.



تدور الآن معارك ضارية شرق جباليا شمال القطاع . pic.twitter.com/67sCF51sud — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) May 12, 2024

اشتباكات ضارية في مخيم جباليا

وأوضحت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أنها قامت بتنفيذ عدد من العمليات العسكرية منذ صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن تدمير 9 آليات ما بين دبابات وناقلات جند، وتلك العمليات كالاتي:

تدمير 7 دبابات ميركافا بالياسين 105.

استهداف دبابة بقذيفة عبر طائرة أبابيل.

استهداف ناقلة جند بقذيفة تاندوم.

استهداف قوة إسرائيلية بعبوة رعدية.



تدور الآن معارك ضارية شرق جباليا شمال القطاع . pic.twitter.com/67sCF51sud — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) May 12, 2024

يشار إلى أن جباليا أكبر مخيمات اللاجئين الـ8 في قطاع غزة، ويسكنها أكثر من 100 ألف شخص، أغلبهم من الفلسطينيين الذي تم ترحيلهم من مدنهم وهجروا من بلداتهم خلال النكبة عام 1948.