رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ماذا يحدث بمخيم جباليا؟.. الفصائل تنصب كمينا بـ«الياسين» وتدمر 7 دبابات ميركافا

كتب:

منى السعيد
09:44 م | الأحد 12 مايو 2024
نازحين من مخيم جباليا

نازحين من مخيم جباليا

تصاعدت حدة الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا بقطاع غزة منذ أمس السبت وتستمر حتى الآن، إذ شنت قوات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق متفرقة على المخيم الأكبر من حيث السكان في القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، وفق ما أفادت قناة القاهرة الاخبارية.

كمين لقوات الاحتلال في مخيم جباليا

وبسبب القصف العنيف الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية على مخيم جباليا، كشفت الفصائل الفلسطينية، أنها تخوض معارك ضارية ضد جنود الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت الفصائل في بيانها، أنها نفذت عددا من العمليات العسكرية اليوم، منها عملية مركبة ضد جيش الاحتلال، حيث قامت بتفجير منزل مفخخ بجنود إسرائيليين هربوا إليه.

وأضافت الفصائل، أن رجال المقاومة استهدفوا تجمع للجنود قرب موقع المبحوح شرق مخيم جالبا، حيث تم استهداف دبابة ميركافا باستخدام قذائف الياسين 105، ما أرعب الجنود الذين هربوا من المكان، وحاولوا الاحتماء في أحد المنازل.

وتابعت أن المنزل الذي احتمي فيه جنود الاحتلال كان مفخخ، وبمجرد دخولهم تم تفجيره وإيقاع الفرقة ما بين قتيل وجريح.

اشتباكات ضارية في مخيم جباليا

وأوضحت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أنها قامت بتنفيذ عدد من العمليات العسكرية منذ صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن تدمير 9 آليات ما بين دبابات وناقلات جند، وتلك العمليات كالاتي:

تدمير 7 دبابات ميركافا بالياسين 105.

استهداف دبابة بقذيفة عبر طائرة أبابيل.

استهداف ناقلة جند بقذيفة تاندوم.

استهداف قوة إسرائيلية بعبوة رعدية.

يشار إلى أن جباليا أكبر مخيمات اللاجئين الـ8 في قطاع غزة، ويسكنها أكثر من 100 ألف شخص، أغلبهم من الفلسطينيين الذي تم ترحيلهم من مدنهم وهجروا من بلداتهم خلال النكبة عام 1948.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: مخيم جباليا يتعرض لأحزمة نارية وقصف إسرائيلي عنيف

فصائل فلسطينية: نفذنا عملية مركبة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على المنازل في مخيم جباليا شمالي غزة

استشهاد مسؤول عمليات الشرطة بشمال غزة ونجله بعد قصف منزلهما في مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة

إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على مخيم جباليا شمال غزة
بقلم منى السعيد