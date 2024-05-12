همام مجاهد: هدوء وتيرة القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

قال همام مجاهد، موفد قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه حتى الآن الأوضاع تبدو هادئة نسبيا إلا من قليل من أصوات القصف، الذي أصبح من المعتاد الاستماع إليها من الجانب الفلسطيني، تحديدا المنطقة الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية، التي تواصل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وأضاف «مجاهد»، خلال رسالة على الهواء، أن وتيرة القصف قلت كثيرا عن مساء الجمعة الماضية، التي كانت الليلة الأكثر عنفا طوال ستة أيام مضت، منذ أن سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شرق رفح الفلسطينية، ومعبري كرم أبو سالم ورفح من الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن سيطرة إسرائيل على المعابر انعكس بشكل كبير على المساعدات الإنسانية التي كانت تدخل وتواصل السلطات المصرية إدخالها ونفاذها إلى الجانب الفلسطيني، وطوال 7 أيام لم تدخل أي شاحنة مساعدات واحدة إلى داخل قطاع غزة، وهو ما انعكس بشكل واضح على ما يتعلق بسبل الإغاثة الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني.