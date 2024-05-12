«الخارجية»: دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا حق وواجب تجاه الأشقاء الفلسطينيين

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين أدى إلى تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية.

لا بد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التقدم بإعلان التدخل في دعوى جنوب إفريقيا يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مؤكدا أنه لا بد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن سياسات التجويع؛ إذ أن ما تقوم به إسرائيل في غزة جريمة إبادة جماعية.

العملية العسكرية في رفح الفلسطينية كارثة إنسانية محققة

وشدد على ضرورة دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدا أنه حق وواجب تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وأن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية كارثة إنسانية محققة، وخطر كبير على المدنيين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن مصر حذرت أكثر من مرة برفضها التهجير القسري للفلسطينيين، وتعمل بكل جهد للحيلولة دون ذلك، إلى جانب العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.