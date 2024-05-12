كاتب صحفي: تصاعد وتيرة أحداث غزة.. ومصر تحذر من تداعياتها على أمن المنطقة

قال الكاتب الصحفي، بلال الدوي، إنَّ الأحداث تتصاعد حدة وتيرتها في قطاع غزة على مدار الأيام الثلاثة الماضية مقارنة بالأحداث منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي، موضحاً أنَّ لهجة الدولة المصرية في تصاعد مستمر بداية من تحذير الرئيس السيسي من تبعات حدة الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على المنطقة وصولاً لبيان الخارجية المصرية الذي حذر من اتباع سياسة حافة الهاوية نهاية باعتزام مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف «الدوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالين في غاية الأهمية مع قوى فاعلة في المنطقة والعالم لإعلان موقفنا الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وهما وزير الخارجية البريطانية ووزير خارجية فرنسا والأخير تحركاته كانت مختلفة على مدار الأسبوع الماضي لأنه ذهب للبنان والعراق وإسرائيل وفرنسا لديها 3 محتجزين لدى حماس.

وتابع: «مصر تشدد على ضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كما تعترض وترفض كل مسلك لـ حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال في رفح الفلسطينية، وموقف مصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني له تأثير كبير وبعيد المدى على دول الاتحاد الأوروبي ومجلس وزراء خارجيته».