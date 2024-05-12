قيادي بـ«حماة الوطن»: تحرك مصر أمام المحكمة الدولية ضد إسرائيل يؤكد حرصها على الحق الفلسطيني

رحب عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، بإعلان مصر اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، نظرا للجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

القضية الفلسطينية

تابع «الرتمي» في بيان، أن هذا الأمر يأتي يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر حملت القضية الفلسطينية على عاتقها، وتحملت الكثير في سبيل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

محكمة العدل الدولية

ولفت الرتمي إلى أن تحرك مصر الرسمي أمام محكمة العدل الدولية، يأتي في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي وضربه بكل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، ومماطلته في الوصول لأي اتفاق أو هدنة من أجل وقف إطلاق النار.

وثمن مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن، دور المفاوض المصري وجهوده المستمرة في الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأبرياء، مؤكدا دوره التاريخي في حفظ حقوق الشعب الفلسطيني.