محكمة العدل الدولية تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

أعلنت محكمة العدل الدولية عن وظائف شاغرة، يمكن التقديم عليها خلال الفترة الحالية، وهي وظائف إدارية وترجمة وتحرير ونشر ومساعد أول لإدارة المعلومات، وذلك بحسب موقعها الرسمي على الإنترنت.

ويمكن التقديم على الوظائف، من خلال الضغط على الرابط التالي من هنــــــــا.

وظيفة مساعد إداري

وأعلنت «العدل الدولية» عن وظيفة مساعد إداري، وتستقبل المحكمة الطلبات حتى يوم 17 أبريل الجاري، وفقًا لبعض الشروط والتي تنطبق على جميع الوظائف، كما يمكن الإطلاع عليها بالكامل من خلال موقع المحكمة الرسمي.

- خبرة 5 سنوات في العمل الإداري.

- إتقان اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

- الاحترافية والقدرة على أداء مجموعة واسعة من الوظائف الإدارية.

- الكفاءة المهنية والضمير والكفاءة في الوفاء بالالتزامات.

- التواصل والاستماع إلى الآخرين وإتقان العمل الجماعي.

- الشهادة الجامعية في الإدارة أو إدارة الأعمال أو الإدارة العامة.

وظيفة مترجم لغة فرنسية

أوضحت محكمة العدل الدولية، أنّ باب التقديم على وظيفة مترجم لغة فرنسية، مفتوحًا حتى 20 أبريل الجاري، وشروطها:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم الترجمة أو شهادة جامعية في اللغة أو الأدب أو القانون أو العلوم السياسية.

- إتقان الإنجليزية والفرنسية.

- خبرة أكثر من عام.

وظيفة مساعد التحرير والنشر

وتستقبل محكمة العدل الدولية طلبات التوظيف كمساعد تحرير ونشر، حتى يوم 28 أبريل الجاري، وشروطها:

- مطلوب شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

- مهارات ممتازة في القواعد النَحْوِيّة والإملائية وعلامات الترقيم.

- إجادة ممتازة لبرنامج Microsoft Office Suite وAdobe Acrobat.

- معرفة بالممارسات التحريرية، بما في ذلك معايير الطباعة.

- المعرفة ببرنامج InDesign.

- خبرة في التدقيق اللغوي.

- إتقان الإنجليزية والفرنسية.

وظيفة مساعد أول لإدارة المعلومات

يستمر التقديم على وظيفة مساعد أول لإدارة المعلومات حتى 4 مايو المقبل، وشروطها:

- معرفة مبادئ إدارة الوثائق، ومبادئ الأرشفة للحفظ والتخزين، بما في ذلك الأرشيفات الرقمية.

- مطلوب شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

- إتقان الإنجليزية والفرنسية.

ما هي محكمة العدل الدولية؟

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتكون من 15 قاضيًا، تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن، وتعمل على تسوية المنازعات القانونية المحالة إليها من قبل الدول، وفقًا للقانون الدولي، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية.