متحدث «الخارجية»: ممارسات إسرائيل في غزة خيانة للمجتمع الدولي والقانون

علق السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على تصريحات نُسبت لمصدر دبلوماسي إسرائيلي حول إعلان مصر عزمها دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يصف فيها تلك الخطوة المصرية بأنها: «خيانة وطعنة في الظهر».

خيانة إسرائيل للمجتمع الدولي

وقال «أبو زيد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة «on»: «لن أعقب على تصريحات مصدر مجهول، لكن سأعقب بأن الخيانة للمجتمع الدولي والقانون الدولي والمسؤولية القانونية المفروضة على دولة الاحتلال هو ما تمارسه إسرائيل في الحقيقة».

وأضاف: «الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي أصبح تحديًا كبيرًا وخطيرا للمجتمع الدولي ومنظومة العمل متعدد الأطراف ولميثاق الأمم المتحدة».

واختتم بالإشارة إلى أنه لا يعقل ونحن في القرن الـ 21 أن يوجد احتلال بهذا الشكل وانتتهاكات للقوانين الدولية واستهزاء بالمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء».