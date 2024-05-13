ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء عن تساؤل حكم عدم الوفاء بالنذر، إذ قد ينوي البعض نذور معينة ولا يقدر على الوفاء بها لأي سبب ما دون معرفة حكم ذلك، وهو ما توضحه دار الإفتاء، تيسيرًا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

حكم عدم الوفاء بالنذر

وورد السؤال لدار الإفتاء، أن امرأة نذرت أن تصوم لله يومَي الاثنين والخميس طوال حياتها؛ لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟.

مقدار كفارة اليمين

وأجابت دار الإفتاء عن تساؤل حكم عدم الوفاء بالنذر، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين ويسقط عنه الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (السنن الكبرى للبيهقي).

واستكملت «الإفتاء»، في حديثها عن حكم عدم الوفاء بالنذر، أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ويجوز إخراج القيمة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.