أفضل الأعمال المستحبة في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء توضح

يبحث المسلمون دائما عن الأوقات المباركة للتقرب إلى الله عز وجل فيها والثلث الأخير من الليل هو واحد من أهم الأوقات المباركة والفرص العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يستغلها، لأن الله عز وجل يتجلى في هذا الوقت من اليوم إلى السماء الدنيا ليُجيب حاجات العباد، لذلك يستحب للمؤمنين التمسك بهذه الأوقات المباركة، وترصد الوطن في السطور التالية أفضل الأعمال المستحبة في الثلث الأخير من الليل.

العبد يكون أقرب ما يكون لله في هذا الوقت

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الثلث الأخير من الليل وقت مبارك وله فضل عظيم، والدعاء والابتعاد للتقرب إلى الله من أفضل الأعمال فيها، كما أن العبد يكون أقرب ما يكون لله عز وجل في هذا الوقت، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم (أقربُ ما يكونُ الربُّ من العبدِ في جوفِ الليلِ الآخرِ فإِنِ استطعْتَ أن تكونَ ممن يذكرُ اللهَ في تلْكَ الساعَةِ فكُنْ).

قيام الليل من علامات المتقين

وتابعت الإفتاء أنه يوجد أكثر من طريقة لقيام الثلث الأخير من الليل منها الصلاة، الدعاء، الذكر أو قراءة القرآن، وغيره من العبادات المستحبة، كما أن قيام الليل من علامات المتقين الذين أثنى الله عز وجل عليهم في مواضع القرآن الكريم ، كقوله في سورة الذاريات: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ* كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ* وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).