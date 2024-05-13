في آخر 48 ساعة.. الفصائل الفلسطينية تلقن جيش الاحتلال الإسرائيلي درسا قاسيا بغزة

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السابع، أعلن جيش الاحتلال عودة سيطرة الفصائل الفلسطينية على شمال القطاع على الرغم من محاولته مرتين لإنهاء تلك السيطرة مما دفعه لشن عملية عسكرية جديدة بالتحديد في مخيم جباليا، وهو ما قوبل بمقاومة شرسة من الفصائل التي جشّمته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على مدار يومين.

جيش الاحتلال يعلن عن إصابة 50 جنديا

في الليلة الماضية، أعلن جيش الاحتلال عن تكبد قواته في محاور القتال خسائر فادحة هي الأكبر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي حيث أصيب 50 جنديا في قطاع غزة مما يرفع عدد المصابين منذ بداية الحرب إلى 3415 بينهم مالا يقل عن 500 مصابين بجروح بالغة أو إعاقة وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

انتحار 10 جنود

فيما كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية انتحار 10 جنود إسرائيليين من جرّاءِ أزمة نفسية وهلع تسبب به هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته الفصائل الفلسطينيه رغما عن محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي التكتم على تلك التقارير.

وكشفت التقرير أن جيش الاحتلال زَيف موت هؤلاء الجنود وقال إنهم لقوا حتفهم خلال المعارك الدائرة داخل قطاع غزة إلا أنهم قد انتحروا.

الفصائل تدمر 8 دبابات لجيش الاحتلال

وفي سياق متصل أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن حصيلة ضخمة لعملياته العسكرية ضد جيش الاحتلال خلال الليلة الماضية وقالت إنها كبدت الاحتلال خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال المعارك الدائرة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وقالت الفصائل إنها دمرت 8 دبابات مما أدى إلى اشتعال النيران بها ومقتل وإصابة من فيها.

وأضافت أنها نصبت عددا كبيرا من الكمائن والأفخاخ لجنود الاحتلال علاوة على ملاحقتها أحد أفراد دبابة ميركافا فروا من دباباتهم من جرّاءِ تدميرها وتحصنوا بأحد البيوت لتقوم الفصائل بتفجير المنزل.

وبحسب ما أعلنت عنه الفصائل على قناتها على التليجرام فإنه قد تم استهداف تمركزات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون في مختلف أنحاء قطاع غزة وقصف مدينتي سيديروت وعسقلان برشقات صاروخية.