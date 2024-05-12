رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إنه منذ السابع من أكتوبر يدور الحديث عن الانشقاقات والتصدع في الداخل الإسرائيلي، واليوم يعتبر حصاد ونتاج كل هذه الانشقاقات سواء بين أعضاء كابينت الحرب أو الكابينت الموسع المعني بإدارة الشؤون السياسية وبين المنظومة السياسية والعسكرية.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن إذاعة جيش الاحتلال كشفت أنه يوم الاحتفال بذكرى المحرقة اليهودي، أي منذ أيام، كان هنالك رسالة شديدة اللهجة وجهها رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقال له إنه دون وجود خطة سياسية استراتيجية، ولليوم التالي للحرب على قطاع غزة، ومن سيمسك بزمام الحكم بديلا حماس، سيكون هناك مراوغة ومناورة لجيش الاحتلال والعمل في مناطق كان عمل فيها، وهذا يعني استنزافا لقوات الاحتلال وعدم إنجاز أهداف الحرب المزعومة.

وأوضحت أن هذا لب الصراع والخلاف، وهو تحديد سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية، حيث يرى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية يتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، أنه يجب أن يكون هناك توسيعا للعملية العسكرية برفح الفلسطينية، بينما يرى وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس أركان الجيش جادي أيزنكوت ضرورة تقديم صفقة التبادل على القضاء على القدرات العسكرية لحماس.