إعلام لبناني: دوي صافرات الإنذار بمناطق يرئون وبرعام وأفيفيم في الجليل الغربي

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وسائل إعلام لبنانية أعلنت عن سماع دوي صافرات الإنذار في مناطق يرئون وبرعام وأفيفيم في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن حصيلة ضخمة لعملياتها العسكرية ضد جيش الاحتلال خلال الليلة الماضية وقالت إنها كبدت الاحتلال خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال المعارك الدائرة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.