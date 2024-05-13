سيناتور أمريكي مقرب من ترامب يطالب بضرب غزة وإيران بسلاح نووي

نقلت شبكة إن بي سي عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والمقرب من المرشح الرئاسي دونالد ترامب، إن إسرائيل من حقها أن تدافع عن نفسها، وأن عليها أن تفعل كل ما عليها للبقاء على قيد الحياة كدولة يهودية.

سيناتور يطالب بالقاء قنابل نووية على إيران وغزة

وأضاف خلال اللقاء، لا أعرف ماذا ننتظر، لم نتأخر باتخاذ القرار الصحيح في الحرب العالمية الثانية وقمنا بضرب مدينتي هيروشيما وناكازاكي؛ لكن اليوم نحن مترددون بسبب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وطالب السيناتور الجمهوري إدارة البيت الأبيض برمي قنبلتين نوويتين على إيران وغزة وقتل أولئك الذين يريدون قتل اليهود قبل أن يفعلوا ذلك.

تصريحات متطرفة

تلك التصريحات المتطرفة لم تكن الأولى من نوعها التي يطلقها السيناتور الجمهوري، الذي واجه العديد من الانتقادات من قبل المؤسسات الدولية والمنظمات الداعمة لفلسطين، خاصة أنه هاجم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط «الأونروا»، مؤكدًا أنها ميتة بالنسبة للكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض.

وانتقد جراهام تعليم الأطفال الفلسطينيين من خلال الأونروا، مطالبًا باقتلاع النظام المدرسي الفلسطيني من جذوره وتدميره.

وعلق على التقارير الإنسانية التي تؤكد أن إسرائيل تشن حرب تجويع ممنهجة ضد أهالي قطاع غزة بأنها «هراء»، مؤكدًا أنه لم يرَ من قبل مثل هذا الجهد لتقليل التأثير على سكان الجانب الآخر.