رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدير جهاز مستقبل مصر: نستهدف زيادة صادرات مصر الزراعية بنسبة 25% سنويا

كتب:

يارا أشرف
01:05 م | الإثنين 13 مايو 2024
العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر

العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر

تحدث العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، عن جهاز مستقبل مصر والمحاصيل الزراعية خلال الـ5 أعوام المقبلين، قائلا إنه سوف يتم إحلال واردات بقيمة 2 مليون طن قمح، و200 ألف طن ذرة، و400 ألف طن سكر محاولة للوصول للاكتفاء الذاتي منه، وكل ذلك بإجمالي 3.7 مليار دولار سنويا.

وأضاف غنام في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: «نستهدف زيادة من 20% لـ25% من الرقم الحالي لصادرات مصر الزراعية سنويا»، متابعًا أنَّ «جهاز مستقبل مصر سوف يسهم بـ5.7 مليار دولار سنويا عن طريق إحلال الواردات للمحاصيل الاستراتيجية وزيادة حجم الصادرات».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي: إدارة القطاع الخاص للمشروعات متقدمة وناجحة للغاية

مدير «مستقبل مصر»: الرئيس السيسي كلفنا بإدارة التصنيع الزراعي في قها وإدفينا

مدير «مستقبل مصر»: الرئيس السيسي يوجّه دائما بالحد من البطالة وزيادة الأيدي العاملة

مدير «مستقبل مصر»: السيسي تحمل مسؤولية الوطن لتحقيق حياة كريمة للمصريين

السيسي يفتتح موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر في الضبعة (بث مباشر)
بقلم يارا أشرف