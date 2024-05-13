مدير جهاز مستقبل مصر: نستهدف زيادة صادرات مصر الزراعية بنسبة 25% سنويا

تحدث العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، عن جهاز مستقبل مصر والمحاصيل الزراعية خلال الـ5 أعوام المقبلين، قائلا إنه سوف يتم إحلال واردات بقيمة 2 مليون طن قمح، و200 ألف طن ذرة، و400 ألف طن سكر محاولة للوصول للاكتفاء الذاتي منه، وكل ذلك بإجمالي 3.7 مليار دولار سنويا.

وأضاف غنام في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: «نستهدف زيادة من 20% لـ25% من الرقم الحالي لصادرات مصر الزراعية سنويا»، متابعًا أنَّ «جهاز مستقبل مصر سوف يسهم بـ5.7 مليار دولار سنويا عن طريق إحلال الواردات للمحاصيل الاستراتيجية وزيادة حجم الصادرات».