مدير «مستقبل مصر»: الرئيس السيسي يوجّه دائما بالحد من البطالة وزيادة الأيدي العاملة

تحدث العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، عن مشروع المنيا وبني سويف، قائلا إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجّه دائما بالحد من البطالة وزيادة الأيدي العاملة وضمها لسوق العمل بهدف اكتساب خبرات كثيرة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بحضور الرئيس السيسي، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «المشروع يبلغ 62 ألف فدان على طريق أسيوط الشرقي بحجم إنفاق ضخم».

وعن مشروع سنابل سونو، تابع: «نتحدث عن مدينة أسوان التي يعد القطاع السياحي بها من أفضل القطاعات الاقتصادية، والرئيس السيسي وجّه بإضافة قطاع زراعي هناك بهدف زيادة الأيدي العاملة والحد من البطالة في مشروع على مساحة 650 ألف فدان».