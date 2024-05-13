مدير جهاز مستقبل مصر: السيسي يوجه بإنشاء سوق زراعي ضخم لجذب المستثمرين

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إن الرئيس السيسي وجه بإنشاء سوق ضخم قادر على جذب كل المستثمرين في القطاع الزارعي، ويكون له دور كبير للغاية في إلغاء دور الوساطة، وتحديد السعر، وأيضا السياسية الزراعية، ويجرى إنشاء السوق، والانتهاء منه خلال 9 شهور.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «السوق سوف يتناسب مع حجم التوسعات الزراعية، وسيكون واحدا من أكبر الأسواق العالمية للتوزيع والتسويق، ويخفض التكلفة الخاصة بالنقل، وتوفير منتجات للمواطنين بسعر مناسب».

تابع: «حجم التداول الخاص بالسوق يبلغ 12 مليون طن، ويضم أسواق فاكهة وثلاجات موز وأسواق للخضراوات والبقوليات وأسواق للفاكهة الموسيمية، وأيضا يضم مركز مال وأعمال ضخم وبورصة زراعية، وسوف يكون له دور كبير جدا في الاقتصاد الزراعي بمصر».

وأكد: «الرئيس السيسي أمر بالاستنساخ منه في غرب القاهرة مثلما متواجد في شرق القاهرة، وهناك تواصل مع مجلس الوزراء للبدء فيه خلال شهر أو شهر ونصف».