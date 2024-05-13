السيسي: تطوير الطرق هدفه تعظيم الاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعداد الدولة لإتاحة فرص أمام القطاع الخاص في المشروعات التي تتولى تنفيذها، متابعا: «حين بدأنا تنفيذ طريقين لوادي النطرون والضبعة تساءل البعض عن مدى أهمية الطرق، وبعد قرار زيادة عدد حارات بعض الطرق عادت نفس التساؤلات».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم الحصاد: «نطور الطرق لتسهيل الاستثمار، فحجم إنتاج الأراضي سيكون ضخم للغاية، وكان يجب أن تكون هناك شبكة طرق لخدمة الأراضي.

وأضاف الرئيس السيسي: «الكلام ذاته ينطبق على شق الترع المغلقة أو المكشوفة ومحطات الرفع، المياه تأتي من أسوان إلى الإسكندرية بشكل طبيعي ويكون التدفق طبيعيا، وفي المشروعات الجديدة اضطرت الدولة لعكس اتجاه المياه واحتاجت إلى محطات رفع بتكلفة إضافية من أجل الـ4 ملايين فدان».

وتابع السيسي «مشروع مستقبل مصر بنيته الأساسية كان يجب أن تنفذها الدولة من أجل عمل تخطيط مركزي وتنفيذ مركزي للخدمات والبنية التحتية».