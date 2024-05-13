البورصة المصرية تتعاون مع جامعة الجلالة الأهلية لنشر ثقافة الادخار

وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية بروتوكول تعاون في إطار مبادرة البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والادخار والاستثمار بالبورصة، وذلك انطلاقا من رغبة الطرفين في تدعيم التعاون بينهما لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر.

وأبدى رئيس البورصة المصرية والوفد المرافق له إعجابهم بما حققته الجامعة وفريق عملها على أرض الواقع، وأكد على أن تجربة جامعة الجلالة الأهلية ملهمة للجميع متمنيا للجامعة وهيئة التدريس بها وطاقمها الإداري وطلابها التوفيق والنجاح.

تقديم محاضرات لطلبة جامعة الجلالة

وذكر «الشيخ»، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم محاضرات لطلبة جامعة الجلالة الأهلية عن مبادئ عمل البورصة والاستثمار بها ونموذج محاكاة البورصة «StockRiders» وكذلك إعداد وتوزيع كتيبات إلكترونية تعليمية من قبل البورصة، إضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات لطلبة الجامعة لنشر الوعي بمزايا القيد والاستثمار في البورصة، ونشر الثقافة المالية وإعداد المتميزين منهم ليصبحوا سفراء للبورصة المصرية.

دعم بيئة المشروعات وريادة الأعمال

وأضاف «الشيخ»، سنتعاون مع جامعة الجلالة الأهلية في دعم بيئة المشروعات وريادة الأعمال وأيضا في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تنظيم برامج الابتكار والمسابقات لا سيما باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما أثنى «الشيخ» على وجود مركز ابتكار بالجامعة والذي أصبح من مكونات الحياة الجامعية التي تساعد على تأهيل الشباب لسوق العمل كرواد أعمال يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، مما يعد من أهم الركائز التي يعتمد عليها التحول من الثقافة الاستهلاكية إلى الإنتاجية.

زيادة ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية لدى الشباب

وقال «الشيخ»، إن إدارة البورصة المصرية تبذل جهودًا مستمرة في زيادة ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية لدى الشباب عموما وطلبة الجامعات خصوصا، فالثقافة المالية لم تعد ترفا وإنما أداة هامة تساعد الشباب على التخطيط المالي لمستقبلهم وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة التغييرات المتلاحقة في سوق العمل الذي أصبح قائما على الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن ارتفاع مستوى الثقافة المالية للشباب يسهم في تغيير طبيعة النمط الاستهلاكي لديهم وترشيد الاستهلاك وتنمية قدراتهم على ابتكار الحلول للتحديات القائمة .

تغيير الصورة الذهنية النمطية عن البورصة

وذكر «الشيخ»، أن إدارة البورصة تعمل بشكل دؤوب على تغيير الصورة الذهنية النمطية عن طبيعة عمل البورصة والاستثمار بها ونعتمد –بشكل كبير- على الشباب في ذلك، فالبورصة منصة للاستثمار بالنسبة للمتداولين ومنهم الشباب ومنصة للتمويل بالنسبة للشركات المقيدة.

وأضاف أنه لكي يتمكن المتداول من تحقيق أفضل النتائج يجب أولا الإلمام بمبادئ الاستثمار في البورصة واكتساب المهارات والخبرات الخاصة بذلك قبل بدء التعامل على الأوراق والأدوات المالية المقيدة.

وأوضح الشيخ أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل المحور السادس من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والخاص بـ «الترويـج ونشـر الثقافـة الماليـة والتدريـب والعلاقات الدوليـة».

تنفيذ برامج مقترحة وورش عمل للتدريب

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بأهمية التعاون المشترك مع البورصة المصرية من حيث تنفيذ برامج مقترحة وورش عمل للتدريب العملي من أجل تبادل الخبرات وتطوير المهارات المهنية للطلاب في جميع التخصصات والمجالات الدراسية، مما يساهم في خلق فرص عمل استثمارية من خلال نشر الثقافة المالية والاستثمار والادخار التراكمي بالبورصة، مشيراً إلى سعي الجامعة لتحقيق كافة أنواع الدعم لطلابها في الريادة والإبداع في جميع المجالات، لتخريج جيل جديد قادر على المنافسة محلياً وعالمياً.