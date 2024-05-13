«منظمة التحرير»: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعزز جدية المسار القانوني

أكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصويتها الكاسح لصالح عضوية فلسطين يعد استفتاء دوليا في مواجهة الموقف الأمريكي والإسرائيلي المعزول قياسًا بالموقف الدولي الداعم لفلسطين، موضحًا أن هذا القرار أضاف مزايا مهمة لدولة فلسطين للتمتع بها في الأمم المتحدة باستثناء حق التصويت.

التصويت لصالح فلسطين خطوة تراكمية للأمام

وأشار «مجدلاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إقامة دولة فلسطين خطوة تراكمية للأمام باتجاه حصول الشعب الفلسطيني على حقه الطبيعي بأن يكون لديه دولة كباقي الدول الأخرى، مشددًا على أن دولة فلسطين تلبي كل متطلبات البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن هذا التصويت بمثابة توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن لإعادة التصويت مجددًا على عضوية فلسطين.

انضمام مصر يعزز جدية المسار القانوني

وأوضح أن قرار مصر أمس بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام بمحكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة خطوة مهمة، مضيفًا: «نأمل أن تكون هذه الخطوة نقطة ارتكاز في اجتماع القمة العربية المقبلة والذي سيعقد 16 مايو لانضمام عدد من البلدان العربية إلى جانب مصر في دعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل».

وأضاف أن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمر من شأنه أن يعزز من جدية ومكانة هذا المسار القانوني.