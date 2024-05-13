جنوب أفريقيا تشكر مصر: انضمامها إلى الدعوى ضد إسرائيل يعطي زخما للقضية الفلسطينية

وجهت الدكتورة ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، الشكر إلى مصر وثمّنت جهودها لدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن الدول العربية، مضيفة: «مستاؤون للغاية من ردود فعل إسرائيل ونأسف لكل ما أخفقنا فيه سابقا».

وقالت «باندور»، في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية شيماء الكردي: «نحن على قناعة كبيرة أنّ كل الجهود المستقبلية بالتعاون مع الجانب المصري ستنجح بعد انضمام مصر إلى قضيتنا أمام العدل الدولية، وبالطبع ستكون هناك قرارات مهمة، فمصر إحدى دول الجوار القريبة للشعب الفلسطيني وعلى اقتناع أنّ انضمام مصر للدعوى سيعطي زخما أكبر دعما للشعب الفلسطيني».

وأضافت: «نرحب بالقرار المصري بشكل كبير ولدينا الكثير من التطلعات والآمال لتحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية، كما نتمنى التعاون مع مصر من خلال وزارتي العدل والخارجية لضمان آليات جيدة ومتسقة للتنسيق بشأن القضية، ونعمل مع عدد من الدول الأخرى التي التحقت بالقضية مثل ناميبيا ونيكاراجوا وبوليفيا وأيرلندا وعدد من الدول الأخرى التي أشادت بالقرار».

وتابعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: «نرغب معا أن يكون هناك قوة كبيرة في مواجهة هذا العدوان وأن نظهر الرفض الجماهيري والعلني لما تفعله إسرائيل تجاه المدنيين الفلسطينيين، ما يؤثر على الشعب الفلسطيني بالسلب».