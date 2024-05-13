أول رد من «أوبر» على تعدي أحد سائقيها على سيدة بالقاهرة

ردت شركة أوبر على حادث اعتداء أحد سائقيها على سيدة بالقاهرة عند استقلالها سيارة تابعة لهم إذ إنه اصطحبها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض «كتر».

وقالت الشركة في بيان لها: «نشعر بحزن عميق إزاء حادث الاعتداء الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرا، ما تم وصفه ليس له مكان على التطبيق، ونحن ندين بشدة مثل هذا السلوك الخطير، لقد اتخذنا بالفعل جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق، وبمجرد أن تم إبلاغنا بالحادث تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، كما أننا نعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا للتصدي لكافة أشكال الاعتداء الجسدي والعنف».

الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

يذكر أن أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق على سيدة بالقاهرة بتاريخ 12 مايو؛ إذ إن السائق عمل على التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض «كتر»، ما تسبب في حدوث إصابة لها، ولكنها استطاعت الهروب منه، وبعد تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، بالإضافة إلى ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمة في الواقعة.