ما علاقة البشعة بقضية حبيبة فتاة الشروق؟.. طلب غريب من سائق أوبر

«والمصحف ده على عينيا لو فيه بشعة أحطها على لساني عشان أبان قدام أهلي وناسي بريء»، طلب غريب شهدته محكمة جنايات القاهرة، من سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الشروق»، وذلك قبل الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، وغرامة 50 ألف جنيه، فما هي البشعة التي طلبها سائق أوبر في أثناء محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة؟

ما هي البشعة التي طلبها سائق أوبر؟

البشعة من الطرق القديمة التي لا يزال البدو يستخدمونها حتى الآن لكشف الكذب، من خلال عدة خطوات، تبدأ بتسخين البشعة جيدًا، حتى يتحول لونها إلى الأحمر من شدة السخونة، وتُقلب في النيران عدة مرات أمام عيني المتهم، وفقًا لـ أيمن عثمان، باحث في التراث.

يطلب الرجل «المبشع» من المتهم إخراج لسانه جيدًا، ثم يضع البشعة الملتهبة عليه، ويكرر ذلك الفعل عدة مرات أمام الحاضرين، وبعدها يتم الانتظار بضع ثواني، ثم يخرج المتهم لسانه مجددًا، فإذا ظهر عليه بثور، تثبت الجريمة عليه ويتم معاقبته، أما إذا كان سليمًا لا يوجد به شيء، تثبت براءته: «البشعة ترتبط بالإيحاء وحركة الريق، الريق بيعمل عازل بين اللسان والجمرة، لو ده حصل يبقى صادق، لكن الخايف ريقه بينشف والجمرة بتلسعه».

قصة وفاة حبيبة الشماع

وكانت حبيبة الشماع «فتاة الشروق»، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قفزها من سيارة توصيل تابعة لشركة خاصة، خوفًا من السائق، مما أدى إلى إصابتها بجروح في الرأس، ودخولها في غيبوبة ثم توفيت، ليتم الحكم على السائق بـ15 عامًا، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة خاصته، في أولى جلسات محاكمته، بمحكمة جنايات القاهرة.