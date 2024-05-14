غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلا في ميس الجبل جنوبي لبنان كتب: نرمين عفيفي 09:30 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024 غارة إسرائيلية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن قوات إسرائيلية تشن غارة جوية، تستهدف منزلا في ميس الجبل جنوبي لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: أكثر من 30 غارة جوية إسرائيلية على 10 بلدات في جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا بمحيط مستشفى العيون شمالي غزة غارة إسرائيلية تستهدف بلدة طيرحرفا بالجنوب اللبناني غارة إسرائيلية لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي بقلم نرمين عفيفي