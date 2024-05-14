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غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلا في ميس الجبل جنوبي لبنان

كتب:

نرمين عفيفي
09:30 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
غارة إسرائيلية

غارة إسرائيلية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن قوات إسرائيلية تشن غارة جوية، تستهدف منزلا في ميس الجبل جنوبي لبنان.

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بقلم نرمين عفيفي