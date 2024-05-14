«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة الفيزياء والكيمياء للصف الأول الثانوي العام

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات رصدت جميع الأسئلة التي زعمت بعض الجروبات أنها تخص الامتحانات التي يؤديها طلاب الصف الأول الثانوي العام حاليا.

وزعمت جروبات الغش الإلكتروني، عبر «تليجرام» تداول أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي العام الترم الثاني في مواد الفيزياء والكيمياء في عدد من المحافظات، والتي يؤديه الطلاب باللجان الامتحانية، وفقاً لجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني المعتمدة رسميًا.

عمليات التعليم تحقق في الأسئلة المتداولة

وأوضح المصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه حال التحقق من الأسئلة المتداولة سيتم التوصل إلى الطلاب «الغشاشين»، وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقا لقانون الغش الإلكتروني.

وتابع: هناك عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل إلى الحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفقا لقانون مكافحة الغش، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشدةة بمنع دخول الهاتف المحمول مع الطلاب.