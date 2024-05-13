امتحانات الصف الأول الثانوي 2024.. أهم أسئلة اللغة الأجنبية والجغرافيا

يؤدي طلاب أولى ثانوي بمحافظة الجيزة، يوم الأربعاء 15 مايو امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 (الترم الثاني) للعام الدراسي الحالي 2023/2024 في مادة اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، وذلك وفقًا للجدول المعتمد رسميًا من المحافظ.

أهم الأسئلة بمادة اللغة الأجنبية والجغرافيا

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملخصات وأهم الأسئلة لمادة اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، ونماذج اختبارية لتدريب الطلاب على امتحانات الترم الثاني، وذلك عبر هذا الرابط، مشيرة إلى أنه يجري وضع الأسئلة والملخصات من أفصل المعلمين.

وأوضحت وزارة التعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، وفقًا لما أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ويمكن الإطلاع عليها عبر هذا الرابط.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

- يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 امتحان مادة الفيزياء ومادة الفلسفة.

- يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة الجغرافيا.

- يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 امتحان مادة التاريخ ومادة الأحياء.

- يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 امتحان مادة التاريخ.