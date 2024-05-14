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مصر تتقدم 8 مراكز في مؤشر جودة النخبة العالمي 2024

كتب:

بسمة عبدالستار
10:38 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
مركز المعلومات

مركز المعلومات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا يفيد بتقدم مصر 8 مراكز في مؤشر جودة النخبة العالمي 2024، الذي يقيس أداء 151 دولة حول ما إذا كانت نماذج أعمال النخبة لديها بشكل عام تخلق قيمة مستدامة أم تهدف إلى الربحية فقط دون وجود عائد مستدام على المجتمع.

وأوضح المركز، أن أعلى دول في المؤشر خلال 2022 جاءت كالآتي:

1- سنغافورة.

2- سويسرا.

3- هولندا.

وجاء ترتيب مصر في مؤشر الصحة والرفاهية رقم 66.

كما جاء ترتيب مصر أيضًا في مؤشر الابتكار والتكنولوجيا رقم 41، وبالنسبة لمنهجية القياس، فمؤشر جودة النخبة 2024 يقيس أداء 151 دولة حول ما إذا كانت نماذج أعمال النخبة لديها بشكل عام.

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بقلم بسمة عبدالستار