مسلم: أمريكا تخلت عن قيمها وورطت سمعتها الدولية من أجل إسرائيل

قال الكاتب الصحفي، الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن الموقف الأمريكي تجاه الحرب في قطاع غزة ودعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل فج و«بجح»، متناقض مع كل القيم والإشعارات التي رفعتها على مدار الأعوام الماضية.

أمريكا تدعم إسرائيل بشكل كبير

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه عندما تزداد حدة الاحتجاجات في الجامعات، تخرج بعض التصريحات للدفاع عن المدنيين في قطاع غزة، ولكن في الواقع العملي أمريكا تدعم إسرائيل بشكل كبير.

وأكد «مسلم»، أن واشنطن تقدم دعمًا عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا غير مسبوق لإسرائيل في عدوانها على فلسطين، مؤكدا أن أمريكا تخلت عن كل قيمها وورطت سمعتها الدولية من أجل إسرائيل.

وأوضح أن تصريحات أمريكا العلنية تؤكد على عدم قيام أي عملية في رفح الفلسطينية، ومراعاة البعد الإنساني وحماية المدنيين في القطاع، ولكن ما يحدث على أرض الواقع نشهد سقوط مدنيين يوميا من الأطفال والنساء الأبرياء، ومع ذلك أمريكا لا تتحرك ولا تضغط على إسرائيل لإيقاف آلة الحرب في القطاع.