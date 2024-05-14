مسلحون عراقيون: استهدفنا ميناء إيلات جنوب إسرائيل بطائرتين مسيرتين كتب: محمد عزالدين 03:21 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024 إيلات أعلن مسلحون عراقيون استهداف ميناء إيلات جنوب إسرائيل بطائرتين مسيرتين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف هدفا حيويا في إيلات «القاهرة الإخبارية»: إعلام إسرائيلي يزعم سماع دوي انفجارات ضخمة في إيلات فصائل عراقية مسلحة تستهدف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة «القاهرة الإخبارية»: فصائل عراقية قصفت بالمسيرات هدفا حيويا في إيلات «القاهرة الإخبارية»: اعتراض صاروخ في سماء منطقة إيلات «القاهرة الإخبارية»: فصائل عراقية قصفت أهدافا حيوية في إيلات بالمسيرات إيلات إسرائيل بقلم محمد عزالدين