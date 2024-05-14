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مسلحون عراقيون: استهدفنا ميناء إيلات جنوب إسرائيل بطائرتين مسيرتين

كتب:

محمد عزالدين
03:21 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
إيلات

إيلات

أعلن مسلحون عراقيون استهداف ميناء إيلات جنوب إسرائيل بطائرتين مسيرتين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. 

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بقلم محمد عزالدين