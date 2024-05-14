مسلم: مصر صعّدت بشكل غير مسبوق ضد إسرائيل بعد نفاد صبرها 

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة، ضرورة تحرك المؤسسات الدولية على رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة للضغط دوليا على أمريكا بسبب دعمها لإسرائيل وموقفها من الحرب في غزة.

وشدد «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أن تصويت الأمم المتحدة منذ أيام لصالح أحقية فلسطين في عضوية الأمم المتحدة، يؤكد على أن هناك تعاطفًا دوليًا مع فلسطين؛ ما يدل على أن الجميع يعلم تجاوزات إسرائيل وجرائم نتنياهو، الذي يسعى لاستمرار الحرب حتى يحافظ على مقعده.

مصر تتحرك بشكل واع ومتصاعد تجاه القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن مصر تتحرك بشكل واعٍ ومتصاعد لتوفير دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالإضافة إلى سعيها للتوصل إلى اتفاق هدنة طويل الأمد، موضحا أنه بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وبعد رفضها توقيع الهدنة، نفد صبر مصر صعدت بشكل غير مسبوق، من خلال إعلانها الوقوف بجانب دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد أن القاهرة التزمت بضبط النفس والصبر الطويل خلال الفترة الماضية من أجل مصالح المنطقة وحماية الفلسطينيين، وإنهاء هذه الحرب، ولكن بعد التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة، أبلغت مصر دول الوسطاء أنها من الممكن أن تلغى اتفاقية السلام، إذا استمرت العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية أو محاولة إسرائيل المساس بالأمن القومي المصري.