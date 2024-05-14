نقيب الزراعيين يفتتح معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة في الأقصر

افتتح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، يرافقه اللواء على الشرابي، نائبا عن محافظ الأقصر، معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة بالأقصر، بمشاركة 110 شركة عالمية ومحلية، يمثلون 36 دولة، على مدار فعالياته التي تستمر حتى 16 مايو الجاري، وحضور نحو 450 موزعا لمستلزمات الإنتاج الزراعي.

تطبيق معايير الجودة لزيادة الصادرات المصرية

وقال نقيب الزراعيين، إن معرض الوادي لتقنيات الزراعة يعد أهم وأضخم حدث زراعي في صعيد مصر، لما يمتع به من حضور قوي سنويا، ويستفيد من الميزة النسبية لمحافظات جنوب الصعيد في الصادرات الزراعية بتطبيق معايير الجودة لزيادة الصادرات المصرية بالمنطقة، لتحقيق أعلي عائد لمزارعي الوجه القبلي وتطوير منظومة الزراعة في محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف خليفة، في تصريحات صحفية، أن هذا المعرض يستضيف مزارعي محافظات جنوب الوادي، بداية من محافظة سوهاج، مرورا بقنا وأسوان والأقصر، عبر تنظيم رحلات سياحية مجانية لنقل الراغبين في حضور فعاليات المعرض والاطلاع على المنتجات التي تعرضها الشركات المشاركة.

زيادة الصادرات وتوفير العملات الصعبة

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة لزيادة الصادرات وتوفير العملات الصعبة، موضحا أهمية دعم خطط الرئيس السيسي لتطوير الزراعة المصرية في الصعيد ومنها تطوير زراعة قصب السكر بنظام الشتلات، فى منطقة كوم أمبو فى أسوان، ومحافظة أسوان تتميز بميزة تنافسية فى زراعة قصب السكر، وتنمية التمور فى محافظات الأقصر وأسوان من خلال تطوير منظومة تصنيع التمور لتحقيق القيمة المضافة من الإنتاج.

وشدد على ضرورة دعم خطط الدولة في إقامة كيانات اقتصادية، لتجميع أكثر من هدف سواء توفير فرص عمل لأبناء الصعيد أو الاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة، وتتصف محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان بإمكانياتها الواعدة والتي يمكن استغلالها في رفع كفاءة القطاع التصديري من الحاصلات البستانية لزيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج والصناعات الغذائية البالغة حاليا 9 مليارات دولار.

وأوضح نقيب الزراعيين أنه يجب الاستفادة من معرض الوادي لاستعراض الفرص التصديرية لكل محافظة، إذ تتميز محافظة أسيوط بميزة نسبية فى إنتاج الرمان بمعدل بلغ حوالى 53.18%، من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، بينما تتميز محافظة المنيا بإنتاج محصول العنب بمعدل بلغ حوالى 12.37% من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية.

استعراض التحديات التي تواجه الزراعة

ولفت «خليفة»، إلى أهمية معرض الوادي في استعراض التحديات التي تواجه الزراعة، وخاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل وتحديث البيانات الزراعية، من خلال استعراض تطور مساحة وإنتاجية أهم الحاصلات البستانية التصديرية، والتعرف على الوضع الراهن لكمية صادرات من هذه المحاصيل من ناحية إحتياجات المحاصيل من الأسمدة والمبيدات والتقاوي.

وأشار إلى أن المعرض يعد أحد بمثابة حلقة الوصل بين منتجي مختلف المستلزمات الزراعية وبين المزارعين، ما يساهم في حصولهم على المنتجات بشكل مباشر بدون وجود أي حلقات وسيطة يمكن أن تتسبب في ارتفاع سعر المنتج، موضحا أن المعرض تشارك فيه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية المشهود بجودة منتجاتها الأمر الذي يمنح المعرض شهادة ثقة، ويؤكد احترافية فريق العمل الذي يسعى دائما لتقديم أحدث وأفضل المنتجات التي يمكن أن تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وقال خالد أمين، المدير التنفيذي لشركة عالم الزراعة المنظمة للمعرض، إن الدورة الـ16 من معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة، تشهد مشاركة فعالة من الجهات الرقابية المتخصصة في رقابة وفحص المبيدات والأسمدة والبذور، لمراقبة المنتجات المشاركة في المعرض، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتسجيلها لدى الجهات المعنية بذلك.