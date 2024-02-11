«زراعة النواب» تعلن زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب حسن أبو قديره وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، هشام الشعيني، أحمد قورة، محمد مصطفى كمال، مها عبد الناصر، بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتزام شركة السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين، وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث، فضلاً عن عدم السماح بأي توسع أفقي لمحصول قصب السكر بالأراضي الصحراوية المجاورة لنهر النيل، ما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا عن العمل، فضلاً عن انتشار ظاهرة قيام أصحاب العصارات بشراء محصول قصب السكر من الزراع بأسعار تفوق أسعار توريده لشركة السكر، ما أثر بالسلب على الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة.

كما ناقشت اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، علي أحمد علي، محمود شعلان، بشأن إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف إنتاجه بما يتواكب مع ارتفاع سعر سلعة السكر بالأسواق.

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج

وأكد الأعضاء، ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مما يحمل زراع محصولي قصب وبنجر السكر بأعباء مالية ضخمة، وانخفاض أسعار توريدهما رغم دورهما في توفير سلعة استيراتيجية وغذائية وصناعية وهي سلعة السكر، ما يدفع الزراع إلى الاتجاه لزراعة محاصيل أخرى ذات العائد الاقتصادي المجزي ويدمر صناعة السكر ويؤدي إلى التوسع في الاستيراد ويحمل خزانة الدولة بأعباء توفير العملات الأجنبية مما يستلزم إعادة النظر في أسعار توريد محصولي القصب وبنجر السكر.

وعقب الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، موضحا تناقص الإنتاجية المحصولية هذا العام من محصولي قصب وبنجر السكر، وإحجام زراع البنجر عن زراعته بالعروة المبكرة، ما يؤثر على الإنتاجية المحصولية، فضلاً عن تكدس الإنتاج في العروة التالية لدى المصانع.

تحفيز زراع محصولي قصب وبنجر السكر

وأضاف أن زيادة أسعار سلعة السكر عالميا تستلزم تحفيز زراع محصولي قصب وبنجر السكر على زيادة المساحات المنزرعة إعادة النظر في أسعار توريدها.

وانتهى اجتماع اللجنة إلى تقدم وكيل اللجنة بالشكر للنواب مقدمى طلبات الإحاطة بزيادة أسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر، وممثلي الحكومة، معلنا عن بشرى سارة لمزارعي قصب السكر وهي استجابة رئيس الجمهورية لمطالبهم وصدور قرار الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة أسعار التوريد وفقًا للكميات الموردة من محصول القصب على أن يستفيد من قام بالتوريد فعليًا منذ بداية الموسم وقبل الإعلان هذه الأسعار بصرف حافز توريد لموردي قصب السكر لموسم التوريد الحالي 2024 على النحو التالي:

• 300 جنيه/الطن في حالة توريد محصول بمتوسط 30 طن للفدان.

• 400 جنيه/الطن في حالة توريد محصول يزيد على 30 طن وحتى 40 طن للفدان.

• 500 جنيه/الطن في حالة توريد محصول يزيد على 40 طن للفدان.

كما تمت الاستجابة لمطالب زراع بنجر السكر بزيادة أسعار توريده بصرف علاوة استثنائية لزراعات البنجر:

• في الفترة من 1 : 15/3 على أساس سعر توريد 1500 جنيه/طن.

• في الفترة من 16 : 31/3 على أساس سعر توريد 1400 جنيه/طن مع صرف علاوة قدرها 350 جنيها/طن.

• فى الفترة من 1 : 15/4 على أساس سعر التوريد 1300 جنيه/طن مع صرف علاوة قدرها 300 جنيه/طن.

• فى الفترة من 16 : 30/4 على أساس سعر توريد 1200 جنيه/طن مع صرف علاوة قدرها 250جنيها/طن.

• فى الفترة من 1 / 5 لنهاية الموسم على أساس سعر توريد 1100 جنيه/طن مع صرف علاوة قدرها 250 جنيها/طن.

وأكد أعضاء اللجنة أن تلك الأسعار خطوة جيدة لدعم المزارعين وتحفيزهم للتوسع في زراعة تلك المحاصيل.