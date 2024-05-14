«CNN» الأمريكية: نتنياهو يتحدى بايدن بشأن الهجوم على رفح الفلسطينية

مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ إعلان الأخيرة بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، لتحجب واشنطن صفقة أسلحة مقررة لإسرائيل، لكن ما صرح به نائب وزير الخارجية الأمريكي بشأن انتصارها في حربها على غزة، من المتوقع أن يثير غضب وإحباط إسرائيل، بحسب ما نشرته شبكة «CNN» الأمريكية.

نائب وزير الخارجية الأمريكية كيرت كامبل، وهو المسؤول الثاني في الوزارة، قال إن التوتر بين واشنطن وتل أبيب يتمحور حول «ماهية النصر»، وأشار إلى أن الحديث مع المسؤولين الإسرائيليين يكون معظمه عبارة عن «النصر الساحق في ساحة المعركة».

«نتنياهو» نفذ خطته في رفح الفلسطينية في تحدٍ لبايدن

وقالت «CNN» وفقًا لمسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، قالوا إن «نتنياهو» نفذ خطته للعملية العسكرية في رفح الفلسطينية في تحدٍ مباشر لجو بايدن.

وحذر أحد المسؤولين أيضًا من أن إسرائيل لم تتخذ بعد الاستعدادات الكافية لحماية المدنيين في رفح الفلسطينية، بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بالغذاء والمأوى.

كامبل: تحقيق إسرائيل للنصر في غزة غير ممكن

وأكد «كامبل» أن تحقيق إسرائيل للنصر الكامل في غزة «أمر لا نعتقده محتملا أو ممكنا»، وهي إشارة لتصريحات بنيامين نتنياهو المتكررة بشأن النصر الكامل في قطاع غزة ضد الفصائل الفلسطينية.

وأكد أيضًا على أن الحل يمكن في المفاوضات السياسية: «ينخرط فريق الرئيس الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط في إيجاد الحل السياسي للأزمة».