«إكسترا نيوز»: قصف إسرائيلي عنيف على رفح الفلسطينية

أكد عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة إكسترا نيوز، أن هناك قصف إسرائيلي عنيف على رفح الفلسطينية، وكل مناطق أنحاء قطاع غزة.

توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن القصف مستمر بالتحديد في المناطق الشرقية من مدينة رفح، بالإضافة إلى احتدام الصراع مرة أخرى، مع عودة توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الشمال، مشيرا إلى أنه يوجد قصف مستمر لهذه المناطق، وتحديدا مخيم جباليا.

وأشار إلى أن مخيم النصيرات يشهد قصفا إسرائيليا متواصل، إذ نتج عن هذا القصف خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا للتصريحات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية، أكثر من 82 شهيدا، بالإضافة إلى 134 مصابا، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء الحرب حتى الآن، إلى أكثر من 35 ألف شهيد، بالإضافة إلى 79 ألف جريح، وهناك أكثر من 10 آلاف مفقود نتيجة الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف عن حصد أرواح المدنيين.