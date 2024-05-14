إطلاق المرحلة الرابعة لنموذج الحوكمة والتحول الإداري بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق المرحلة الرابعة لتطوير الأداء المؤسسي والتحول الإداري، بما ينعكس على تحسين التصنيف الدولي للجامعة، وفقا لمنظومة الإدارة بالأهداف، ومستهدفات الخطة الاستراتيجية ومحاور التطوير والإنجاز .

جاء ذلك في اجتماع موسع حضره الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي الحوكمة والتصنيف بكليات الجامعة.

التكامل بين القطاعات

وشدد الدكتور محمود زكي خلال الاجتماع على أهمية العمل وفقاً لنظام مؤسسي يستهدف تحقيق التكامل بين كافة قطاعات الجامعة وكلياتها من خلال خطتها الاستراتيجية.

ووجه «زكي» الشكر لجميع العمداء، وفرق العمل بالكليات، لدورهم في تطوير الأداء المؤسسي بالجامعة، والذي انعكس بدوره في تحقيق العديد من الإنجازات في التصنيفات الدولية والحصول على العديد من الجوائز الداخلية والدولية، وتطوير أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بما يتجاوز 2.7 مليار جنيه.

مراحل تطوير الحوكمة

من جانبها، عرضت الدكتورة دينا عبد الهادي مدير المركز الرئيسي للأداء المؤسسي تقريرا عن ما أُنجز في الجوانب المعرفية من خلال الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية، والدكتور رضا بسيوني مدير وحده نظم المعلومات بالجامعة.

تناولت خلاله مراحل تطور نموذج الحوكمة بجامعة طنطا، موضحة أن تجربة جامعة طنطا في الحوكمة والتحول الرقمي لتحسين مؤشرات الأداء بشتى الكليات تعد تجربة متفردة.

وأشارت إلى أنه جرى إطلاق لوحة تحكم ديناميكية لمتابعة وتقييم أداء الكليات والجامعة لقياس مؤشرات الحوكمة المؤسسية بطريقة إلكترونية تساعد متخذي القرارات على المتابعة الإدارية والأداء بصورة لحظية بكل قطاعات الجامعة، لافتة إلى تنظيم زيارات من فريق الحوكمة المركزي لمتابعة العمل وتقديم الدعم الفني لهم.