خبير اقتصاد: الحوكمة ضرورية لتخطي الأزمة الحالية

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن المشكلة أننا في دورة اقتصادية سيئة، لكن المشكلة الحقيقية أن هذه الدورات الاقتصادية أصبحت متلاحقة ومتكررة، منذ 2011، مشددًا على أن الفكرة الأساسية التي تسبب الأزمة الكبيرة، أننا لدينا أزمة سيولة مستمرة.

إنقاذ الاقتصاد سهل ونبحث عنه الآن

أوضح «فؤاد»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن مصر في وضع سيئ «لكن ملبسناش في الحيطة»، منوهًا بأنه لا بد أن يكون هناك عملية لإنقاذ الاقتصاد والحوكمة، مؤكدًا أن دائمًا نبحث عن الحل، والإنقاذ هو السهل، وهو ما نبحث عنه ونقوم به الآن.

الإنفاق الشديد السبب الرئيسي للتضخم

أضاف أن الإنفاق الشديد والتغول المالي دون أن يكون رابط، وهو السبب الرئيسي للتضخم، ويجب أن تهدأ وتيرة التوسع الاقتصادي قليلًا، موضحًا أن هناك اختلال بين مسار الدولة التي لا تتخلف عن الديون والاقتصاد يحتاج تغير السياسة في مرحلة ما.